Anche Perugia ha celebrato il giorno della Memoria con due eventi nel centro storico.

Alla sala dei Notari si è svolto un incontro sul tema "Le donne ebree italiane dalle Leggi razziali del 1938 alla Shoah".

Il Comune spiega che grazie al contributo di storie, documenti e foto, sono state ricordate le donne che tra il 1938 ed il 1945, pur avendo fornito contributi importanti alla cultura, alla scienza e in generale all'emancipazione culturale e sociale dell'Italia dell'epoca, tuttavia furono perseguitate, ed in molti casi assassinate, per la loro appartenenza all'ebraismo. A portare i saluti è stato l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano. Il quale ha sottolineato che "la Shoah non fu solo figlia della dittatura e del totalitarismo, perché alla sua base ci fu un percorso preparatorio che oggi sembra riaffiorare drammaticamente".

In piazza Biordo Michelotti si è invece svolta la cerimonia di posa di una pietra di inciampo in ricordo di Ada Almansi Rimini con la partecipazione delle istituzioni e un reading degli studenti del liceo classico Annibale Mariotti. Presenti il sindaco Andrea Romizi, gli assessori Leonardo Varasano e Margherita Scoccia, il senatore Walter Verini, la presidente dell'associazione Italia-Israele Maria Luciana Bruseghin.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA