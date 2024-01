Torna Expo Tecnocom, rassegna dedicata al settore Horeca

Si contraddistingue per essere l'unica kermesse professionale B2B nel centro Italia, Expo Tecnocom, rassegna dedicata al settore Horeca in programma dal 4 al 7 febbraio a Bastia Umbra, come di consueto al centro fieristico Umbriafiere.

La conferenza stampa di presentazione della 18/a edizione si è tenuta a Perugia, nella sala Fiume di palazzo Donini alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, di Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio, di Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Umbria.

Il termine Horeca è l'acronimo di Hotel-restaurant-cafè o catering e nel gergo degli addetti ai lavori indica tutto il mercato dei consumi fuori casa.

Questa manifestazione, ideata e organizzata da Epta Confcommercio Umbria, è considerata quindi non soltanto una vetrina di innovazione, ma un vero e proprio punto di incontro strategico tra imprese, esercenti e associazioni di categoria.

"E' evidente come Expo Tecnocom - ha affermato Amoni - sia ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli operatori di pubblici esercizi, attività ricettive ed esperti di arte bianca.

Expo Tecnocom non è solo esposizione ma un vero evento dedicato agli incontri professionali dove si stabiliscono contatti e relazioni".

"Con questo grande evento - ha detto Tesei - Umbriafiere si conferma sempre più punto di riferimento per l'expo regionale e nazionale. Per quattro giorni, in occasione di Expo Tecnocom, i riflettori saranno accesi sulle idee innovative degli espositori. In questa occasione, infatti, ad esser protagonista è l'horeca, settore fondamentale in Umbria e in Italia, di grande interesse per la qualità dei suoi operatori e per i risvolti che ha sul comparto del turismo. La Regione prosegue così, in collaborazione con Umbriafiere, anche quel percorso che vuole rendere questo centro fieristico sempre più attrattivo e funzionale alle esigenze dei vari settori che qui trovano la loro casa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA