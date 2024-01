Tesei, record turismo frutto di promozione del territorio

Per la presidente della Regione Donatella Tesei sono "numeri frutto di un attento lavoro di promozione del territorio e di rafforzamento internazionale dell'immagine" dell'Umbria quelli "record" del turismo 2023.

"Lavoro che ci ha visti protagonisti in questi quattro anni insieme a Paola Agabiti Urbani e Umbria tourism, anche attraverso la valorizzazione del brand e all'emanazione di bandi per gli operatori del turismo" sottolinea su Facebook la governatrice.

"Umbria grande protagonista nel 2023!" evidenzia ancora Tesei. "Sono circa 7 milioni, infatti, le persone che hanno scelto di visitare la nostra regione - ricorda - nello scorso anno, con oltre 2,6 milioni di arrivi, un incremento esponenziale rispetto al 2019 con + 11,8% nelle presenze + 5,8% negli arrivi".



