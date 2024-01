Pastorelli, fatti mettono a tacere sulla sanità pubblica

"Nuovi mezzi a disposizione del servizio di emergenza-urgenza regionale del 118 situati presso l'Ospedale di Perugia. Ai 15 per il trasporto in emergenza già operativi si aggiungono un'ambulanza di ultimissima generazione con un allestimento interno tecnologicamente avanzato e un minivan con 7 posti passeggeri più l'autista e un ampio bagagliaio attrezzato, per il trasporto di organi e sangue.

Ancora una volta con i fatti mettiamo a tacere le voci di smantellamento della sanità pubblica a favore di quella privata sbandierate ai quattro venti dalla sinistra umbra": così il capogruppo della Lega Umbria Stefano Pastorelli a margine dell'inaugurazione. "Il personale medico e gli autisti del servizio 118 - spiega in una nota - possono contare su mezzi moderni che consentiranno loro di rispondere in maniera ancora più tempestiva alle tante richieste di intervento che quotidianamente la centrale operativa unica regionale del 118 riceve. Un'azione concreta che va ad aggiungersi ad altri interventi già messi in campo nei mesi scorsi, come la stabilizzazione di autisti del servizio 118, in un'ottica di potenziamento del sistema sanitario pubblico. Un ringraziamento alla presidente Tesei, all'assessore Coletto e ai vertici della sanità umbra per la presenza e per l'impegno profuso nel garantire un servizio sempre migliore ai cittadini. Chi continua a parlare sempre e solo di privato e di esternalizzazione crea solo incomprensioni. Prossimamente avrà luogo anche l'inaugurazione del primo elisoccorso regionale. Un chiaro segno - conclude Pastorelli - di come e quanto questa Giunta tenga al fondamentale sistema dell'emergenza regionale".



