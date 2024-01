Ospedali e Usl, mai fatto ricorso a medici gettonisti

Le Aziende ospedaliere e sanitarie dell'Umbria "non hanno mai fatto ricorso alla contrattualizzazione con cooperative per acquisire professionisti, i cosiddetti medici gettonisti". Lo sottolineano le Direzioni in un comunicato congiunto, spiegando di avere "sempre espletato le procedure previste e consentite dalle normative vigenti. In primis pubblicando avvisi e bandi di concorso e in secundis, in via straordinaria e residuale, al fine di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio, pubblicando manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo".



