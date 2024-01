Dieci feriti in due incidenti stradali in provincia Perugia

Sono una decina le persone coinvolte in due diversi incidenti stradali avvenuti nel pomeriggio di venerdì in provincia di Perugia. Non si registrano vittime e in entrambi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sulla E45 in direzione nord, all' altezza dell'uscita di Montone c'è stato un tamponamento tra due camion e altrettante auto. In tutto otto le persone coinvolte, delle quali due minorenni. Sei sono state affidate alle cure dei sanitari, riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con la squadra di Città di Castello. Sul posto anche la polizia stradale.

A Perugia i vigili del fuoco sono intervenuti insieme al 118 e alla polizia municipale per un incidente stradale in via Tiberina nord, in località Ponte Felcino. Coinvolti tre veicoli e quattro le persone che hanno riportato lesioni (due sono state portate in ospedale in codice rosso).



