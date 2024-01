Da Assisi lanciato appello per cessate il fuoco in Palestina

Il cessate il fuoco prima di tutto, poi l'impegno della comunità internazionale, delle istituzioni globali e dei governi nazionali per un processo diplomatico che porti alla risoluzione del conflitto in Medioriente, nel segno del rispetto dei diritti umani è l'appello con cui si è conclusa l'iniziativa promossa ad Assisi dal sindacato dei pensionati della Cgil. Simbolico il luogo scelto: la Sala della pace del Sacro Convento della Basilica di San Francesco.

Un appello, quello al cessate il fuoco, risuonato fin dai saluti del custode padre Marco Moroni, della sindaca della cittadina umbra, Stefania Proietti e del segretario generale dello Spi Cgil regionale Andrea Farinelli.

Il cuore dell'evento è stato il confronto tra esponenti politici israeliani e palestinesi: Aida Touma-Suleiman in collegamento da Tel Aviv, deputata palestinese alla Knesset per il partito di Hadash; Ilan Baruch, presidente del Policy Working Group, già ambasciatore israeliano in Sud Africa, e Jamal Zakout, scrittore palestinese, componente del Palestinian National Council. A concludere i lavori Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil, che ha rilanciato la soluzione due popoli due Stati e sollecitato la politica italiana ed europea a fare la propria parte. "La guerra - ha detto - è tornata a essere il braccio lungo della politica, magari un pò meno governata che in passato, in un contesto in cui le leadership politiche sono in crisi, così come gli equilibri mondiali. Eppure senza tentennamenti dobbiamo chiedere che si sospenda qualsiasi forma di guerra, che si attivino tutti i canali di diplomazia e di ascolto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA