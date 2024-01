Cultura musica e sociale per celebrare San Valentino

Varie manifestazioni religiose, culturali, musicali, artistiche, sociali legate dal tema "Camminiamo insieme" caratterizzeranno a Terni i festeggiamenti per San Valentino, patrono della città e degli innamorati. Sono in programma dal 26 gennaio al 23 marzo.

Le iniziative sono state presentate da monsignor Francesco Antonio Soddu vescovo di Terni-Narni-Amelia, e da padre Johnson Perumittath parroco di San Valentino a Terni. Prevedono le celebrazioni del solenne pontificale in Cattedrale a Terni, la festa della Promessa dei fidanzati, quella delle nozze d'argento e d'oro nella basilica di San Valentino. Inoltre, ci saranno concerti, presentazioni di libri, convegni sul tema della vita nascente, degli anziani e dei giovani.

Le manifestazioni si aprono il 26 gennaio nella chiesa di Sant'Antonio a Terni alle ore 21.15 con l'incontro testimonianza "Dal male di vivere alla gioia della fede" con l'attrice Beatrice Fazi.

Il tradizionale appuntamento per i fidanzati è domenica 4 febbraio con la celebrazione della festa della Promessa nella basilica di San Valentino alle ore 11, presieduta da mons. Soddu e alla quale parteciperanno circa 40 coppie che si sposeranno entro l'anno provenienti da varie parti d'Italia.

Il 13 febbraio sarà celebrata la Festa di San Valentino nella basilica del Santo alle ore 17.30 con la solenne messa presieduta dal vescovo.

Le manifestazioni valentiniane di quest'anno - spiega la diocesi - intendono poi riproporre la figura di san Valentino nei suoi aspetti storici, spirituali, nella testimonianza di amore e di carità verso il prossimo. Il 7 febbraio presso la biblioteca comunale Terni alle, 18, è in programma la lectio magistralis "Due maestri a confronto, Valentino e Cratone nella Passio sancti Valentini" relatori Fra Juri Leoni e Prof. Edoardo D'Angelo.



