Ascani chiede risorse per aree sisma Umbertide-Perugia

Anna Ascani, deputata umbra del Pd e vicepresidente della Camera, ha annunciato che il Governo ha approvato un suo ordine del giorno "per prevedere al più presto risorse adeguate a proseguire e velocizzare la ricostruzione dei territori umbri colpiti da eventi sismici lo scorso marzo". "Nel decreto energia sono stati infatti previsti stanziamenti del tutto insufficienti" ha sostenuto in una nota.

"Visti i gravi danni economici e sociali ancora evidenti nelle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia e nella frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia - ha sostenuto Ascani -, il Governo si è impegnato a facilitare il processo di ricostruzione reperendo i fondi necessari a uscire dallo stato di emergenza e riconducendo le frazioni umbre danneggiate alla competenza del Commissario straordinario. Con il senatore Verini avevamo chiesto anche in legge di bilancio che il Governo assumesse impegni coerenti coi proclami di questi mesi. Al momento non si vede nulla di concreto. Continueremo a vigilare e a pungolare il Governo affinché questo impegno nei confronti dei cittadini umbri in seria difficoltà venga portato a compimento in tempi adeguati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA