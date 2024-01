Amarcord a Corciano con La grande rimonta del Grifo

Amarcord ed emozioni al teatro della Filarmonica di Corciano per la presentazione de La grande rimonta del Grifo.

"E' stato un piacere ospitare Mario Mariano e Raffaele Garinella per la presentazione de La grande rimonta del Grifo.

E' stato emozionante ricordare figure che hanno fatto la storia del Perugia calcio e di quello italiano come Luciano Gaucci e Ilario Castagner e che sono stati al centro dei racconti di tutti gli ospiti. Un vero piacere, poi, avere conosciuti Fabrizio Ravanelli, Andrea Cottini ed il figlio di Spartaco Ghini. Simpatico, e lo dico con soddisfazione personale perché l'ho sempre ammirato da celebrarlo anche nella mia mail, il collegamento con Milan Rapajc. Mi ha inorgoglito, non poco, la risposta al mio invito a Corciano 'entro due-tre mesi verrò a Perugia e verrò a trovarvi!" ha detto il sindaco Lorenzo Pierotti. Gli ospiti sono stati introdotti e pungolati dal giornalista Francesco Bircolotti.

Emozioni enfatizzate anche dal commosso ricordo di Gigi Riva. A ricordare "Rombo di tuono" sono stati Aldo Agroppi, con un intervento da Piombino, e Fabrizio Ravanelli che ha ripercorso i momenti in nazionale agli europei del 1996 e ai mondiali del 1998 con Riva, dirigente azzurro. "Davamo un peso a ogni sua parola - ha detto -, credeva nel lavoro e non nell'immagine. Sono orgoglioso di aver raccolto i suoi suggerimenti e felice di una carriera che mi ha regalato tante gioie. Forse l'unica delusione l'ho vissuta quando con il Perugia è sfumata la serie A nello spareggio col Torino".





