Scuola primaria Sant'Angelo a Deruta, opere per 890mila euro

Si sta realizzando la copertura in legno del tetto della scuola primaria di Sant'Angelo, a Deruta e si sta procedendo, contemporaneamente, al consolidamento delle murature. Il sindaco, Michele Toniaccini, insieme agli assessori Giacomo Marinacci (Lavori pubblici), Cristina Canuti, Francesca Marchini e al consigliere comunale di maggioranza Giacomo Latterini, giovedì mattina ha fatto un sopralluogo al cantiere.

Il gruppo si è confrontato con l'impresa incaricata dei lavori.

Sono previste opere per 890mila euro derivanti dai fondi del Pnrr. Tempi di ultimazione, entro giugno 2024. "Sulle scuole - affermano il sindaco Toniaccini, l'assessore Marinacci e la giunta, in un comunicato dell'ente - stiamo investendo importanti risorse, con progetti che riguardano strutture su tutto il territorio comunale, fra nuove realizzazioni, come la scuola secondaria di primo grado, il liceo artistico, la palestra, e interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. Sono una priorità d'intervento".

Con la riapertura dell'anno scolastico e, come da cronoprogramma, è stata riconsegnata la scuola primaria di Deruta, per circa 26.500 euro. Si sta procedendo con l'ex scuola a Ripabianca, per cui è previsto un finanziamento di 621.000.

Sono ripresi i lavori alla scuola secondaria di primo grado di Deruta "Mameli-Magnini" (oltre 3,5 milioni di euro di finanziamento), sono iniziati i lavori per la realizzazione del liceo artistico (4.840.000 euro) e della palestra (2 milioni e 951 mila), "a formare un vero e proprio polo scolastico", conclude il sindaco.



