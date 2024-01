Galleria della Guinza, il 12 febbraio la consegna dei lavori

"Il 12 febbraio prossimo sarà una giornata storica per l'Umbria perché finalmente verranno consegnati i lavori per la Galleria della Guinza": ad annunciarlo il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

"Si tratta - sottolinea Marchetti - di un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del turismo e dell'economia della nostra regione e, dopo trent'anni di promesse disattese dalla sinistra, con la Lega al governo vedremo la luce in fondo al tunnel. Il completamento della Due Mari consentirà all'Umbria di essere ancora di più e ancor meglio connessa al resto del Paese".

"L'Alto Tevere - prosegue Marchetti - è un centro produttivo imprescindibile per l'economia regionale e il collegamento diretto con la vicina provincia di Pesaro-Urbino garantirà alle aziende del territorio di crescere ancora di più, a vantaggio di tutta la regione. Sin dall'inizio del mio impegno in politica, da semplice militante della Lega, ho dato battaglia affinché 'la grande incompiuta' venisse completata - ricorda Marchetti - ho portato questo tema anche in Consiglio comunale a Città di Castello e poi in Parlamento, convinto che un Paese non possa proiettarsi nel futuro se non attraverso infrastrutture efficaci e funzionali. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini, la Presidente Donatella Tesei e l'Assessore Enrico Melasecche - conclude Marchetti - la Lega sta dimostrando ancora una volta la determinazione e la concretezza di chi alle chiacchiere risponde con i fatti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA