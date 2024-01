Docufilm Tgr e Rai Umbria sui 50 anni di Umbria Jazz

E' stato proiettato alla Galleria nazionale dell'Umbria il docufilm realizzato da Tgr Umbria e Rai Umbria dedicato ai 50 anni di Umbria Jazz dal titolo "Umbria Jazz 50 - Time after Time".

"Musica, parole, suggestioni. Per raccontare - si legge nel sito della Tgr Umbria - come nasce e come si sviluppa il legame oggi indissolubile tra due mondi così apparentemente distanti: la medievale acropoli perugina e la musica della libertà sorta a New Orleans a inizio Novecento. La storia dei 50 anni di Umbria Jazz narrata attraverso le voci dei protagonisti e le immagini delle teche Rai. L'inizio pioneristico, gli anni della contestazione, le contaminazioni tra generi, i concerti che hanno fatto la storia. E poi i luoghi, il pubblico, il dialogo tra locale e globale. La festa di piazza come leitmotiv.

Passato, presente e uno sguardo al futuro del jazz e di uno dei suoi festival più noti nel mondo".

Il docufilm è stato realizzato da Elisa Marioni, Andrea Rossini, Dario Tomassini. Montaggio di Gabriele Liberati.





