Comitato 'L'Umbria verso Renew Europe' per le europee

Con il Comitato "L'Umbria verso Renew Europe" l'Umbria "fa da capofila al percorso che porta alla realizzazione di una unica lista allargata, composta da liberali e democratici, per le prossime europee. Obiettivo, arrivare ad una offerta politica unitaria": l'annuncio è stato dato in una conferenza stampa dai rappresentanti di Libdem Europei (Enrico Bartoccioni), Civici per (Marco Sciarrini), Italia Viva (Tiziana Benucci), +Europa (Michele Berloco) e Radicali Perugia (Andrea Maori).

Il Comitato si propone - è stato detto - di far sentire a Bruxelles le necessità e le aspirazioni di una regione periferica come l'Umbria, "che da troppo tempo si dibatte senza prospettive in una gravissima crisi sociale ed economica".

"Chiediamo innanzitutto una lista unitaria con candidati all'altezza del compito che non abbiano altri impegni a livello nazionale e si dedichino interamente della costruzione europea in senso federale", ha affermato Bartoccioni, coordinatore umbro Libdem Europei. Renew Europe è il gruppo dei liberali al Parlamento europeo e nell'ultima legislatura è stato il terzo gruppo più numeroso. Si è costituito in seguito alle elezioni europee, il 2 luglio 2019, e lo compongono il Partito dell'Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa e il Partito democratico europeo. In precedenza (2004-2019) le due formazioni avevano proceduto unite costituendo il gruppo Alleanza dei democratici e dei Liberali per l'Europa. Con l'adesione de La Republique en Marche di Emanuel Macron (Renaissance), il raggruppamento ha cambiato nome, in Renew Europe.

Il Comitato si propone come promotore di una serie di iniziative che vedranno i parlamentari e i candidati europei impegnati sul territorio "al fine di far loro prendere coscienza dei problemi reali in cui versa la nostra regione, a partire dall'agricoltura, e colmare quel divario - troppo marcato - tra il centro e la periferia dell'Europa".

In merito alla coincidenza con le amministrative, i rappresentanti del Comitato sottolineano che loro vogliono concentrarsi solo sull'Europa. "Non facciamo riferimento né supportiamo alcun candidato alle elezioni amministrative" hanno commentato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA