Team umbro per organizzare in Arabia gara equestre

Per il terzo anno consecutivo la Royal commission for AlUla e la Federazione equestre dell'Arabia Saudita hanno scelto il team di sistemaeventi.it per l'organizzazione di quello che è considerato uno degli appuntamenti di endurance equestre più ricchi e importanti nel panorama internazionale. E' così partito l'avvicinamento alla Fursan Cup 2024 in programma dal 9 all'11 febbraio ad AlUla, definita la perla del Paese arabo e destinazione turistica emergente.

La "Custodian of the Two Holy Mosques - Fursan Cup 2024" si distinguerà non soltanto per l'eccellenza sportiva, ma anche per lo straordinario montepremi di circa 5 milioni di euro, che attirerà sicuramente i migliori atleti da ogni angolo del mondo, consolidando la competizione come l'evento più importante del calendario internazionale.

Quest'anno - annunciano da sistemaeventi -, oltre alla consueta categoria CEI2* sui 120 chilometri, la Fursan Cup di AlUla ospiterà per la prima volta la CEI3* sulla distanza massima dei 160, che varrà come pre test-event del campionato del mondo del 2026.

"Siamo particolarmente soddisfatti della nostra collaborazione con la Royal Commission for AlUla e la Federazione Equestre dell'Arabia Saudita" commenta il ceo e chairman Gianluca Laliscia. "La fiducia riconfermataci dal Governo Saudita è per noi un grande riconoscimento della nostra professionalità, del lavoro di oltre 20 anni e dell'impegno dimostrato da tutto il team" ha aggiunto.



