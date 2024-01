Per la capogruppo del Pd in Assemblea legislativa Simona Meloni "i medici 'gettonisti' esistono eccome e i dati elaborati da Cimo Fesmed smentiscono clamorosamente l'assessore regionale Coletto che, in sede di consiglio regionale, aveva affermato proprio la non esistenza di questo fenomeno in Umbria". "L'ennesima brutta figura - sostiene - per un assessore regionale che ha dimostrato largamente la sua inadeguatezza in merito ai dossier più scottanti della sanità regionale, spesso avocati a sé direttamente dalla presidente Tesei".

"A differenza di quanto detto da Coletto - ha sostenuto Simona Meloni -, i medici e gli infermieri in affitto non solo esistono, ma all'Umbria costano sempre di più. Se la Regione spendeva 1,98 milioni nel 2019, nel 2021 è arrivata a spenderne 5,96. Un modo, a tratti imbarazzante, di colmare un vuoto in merito alla mancanza di personale, che dovrebbe essere invece assunto e reso parte integrante del sistema sanitario pubblico".





