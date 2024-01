Nuova protesta del 'Comitato agricoltori traditi' nei pressi del casello autostradale dell'A1 di Orte. Presenti con diversi mezzi da lavoro fra furgoni e trattori, i manifestanti hanno percorso l'ampia rotatoria antistante l'imbocco autostradale. Sorvegliati dalle forze dell'ordine.

A seguito della manifestazione, sono stati segnalati rallentamenti della viabilità in entrambe le corsie del raccordo Terni-Orte, in particolare quella in direzione Orte.



