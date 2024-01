Nelle piazze dell'Umbria le arance della salute dell'Airc

Sabato 27 gennaio tornano nelle piazze umbre Le arance della salute, primo appuntamento di sensibilizzazione e raccolta fondi dell'anno promosso dalla Fondazione Airc impegnata nel sostegno alla ricerca contro il cancro. I volontari del comitato regionale saranno impegnati per distribuire i frutti rossi coltivati in Italia (contributo di 13 euro), miele ai fiori d'arancio (10 euro) e marmellata d'arancia (8 euro).

Per trovare il punto di distribuzione più vicino: arancedellasalute.it.

In questa occasione Fondazione Airc invita ad agire concretamente per prevenire il cancro e si mobilita per ricordare l'importanza della prevenzione attraverso l'adozione di sane abitudini e del continuo sostegno alla ricerca. Secondo l'organizzazione, numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro.



