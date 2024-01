Incontro verso la nuova programmazione di Nati per leggere

Ha per titolo "I bambini e le famiglie in testa, verso la nuova programmazione di Nati per leggere Umbria 2024", l'iniziativa organizzata dai servizi Cultura, salute e istruzione della Regione Umbria per il 26 gennaio a Perugia, al Salone d'Onore di Palazzo Donini, a partire dalle 9,30.

L'incontro nato in collaborazione con l'Associazione culturale pediatri Umbria, l'Ufficio scolastico regionale e la Scuola Polo Itet Aldo Capitini, è rivolto a educatori degli asili nido, insegnanti delle scuole dell'infanzia, bibliotecari, pediatri, ostetriche, referenti delle Zone sociali del Tavolo interistituzionale per la lettura, volontari che si prestano per svolgere attività nell'ambito del programma Nati per leggere, nonché associazioni dei genitori.

Due gli obiettivi - spiega la Regione in un comunicato - il primo è di rafforzare la rete NpL Umbria come "sistema integrato", anche attraverso un maggior coinvolgimento degli Asili nido e delle Scuole dell'infanzia nei Patti locali per la lettura. Il secondo obiettivo è comunicare gli obiettivi della legge regionale "13/2023" sul sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età, far conoscere, a chi promuove la lettura nella fascia 0-6 anni, l'approccio olistico e interdisciplinare alla salute dei bambini e delle loro famiglie, le azioni di promozione della lettura inserite nel Piano della prevenzione 2020-2025, gli esiti del Sistema di Sorveglianza 0-2 sui principali determinanti di salute del bambino e quelli dei bilanci di salute dei pediatri di libera scelta. "Queste conoscenze saranno utili per individuare nuovi obiettivi e azioni per la programmazione di Nati per leggere Umbria 2024, a partire dalle famiglie" prosegue la nota.

All'incontro interverrà il dottor Giorgio Tamburlini, presidente del Centro della salute del bambino di Trieste, tra i fondatori del programma nazionale Nati per Leggere.



