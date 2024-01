Denuncia aggressione in casa da fratello che viene arrestato

Un trentottenne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Assisi per maltrattamenti in famiglia dopo un intervento in un'abitazione di Bastia Umbra dove un uomo, ferito al volto, ha riferito di essere stato aggredito insieme alla madre dal fratello con due coltelli da cucina. Dagli accertamenti è emerso era quindi interveuto un conoscente per contenere e disarmare l'uomo, impedendo che la situazione degenerasse.

La vittima dell'aggressione - si legge in una nota della Questura - ha poi riferito che, da tempo, insieme all'anziana madre erano vittime delle violenze e delle aggressioni, verbali e fisiche, del fratello, dedito all'abuso di alcol.

Il trentottenne è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia e da un divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie e, nonostante la presenza degli operatori, ha continuato ad inveire contro i congiunti - riferisce la polizia -, minacciandoli di morte. E' stato quindi arrestato.



