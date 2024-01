De Luca, per aeroporto Comune Assisi non può pagare

"La presidente della Regione, Donatella Tesei, anche nel Consiglio regionale di ieri ha richiamato i Comuni a fare la loro parte rispetto all'aeroporto 'San Francesco' e la stampa ha rilanciato la cosa come un chiaro richiamo al Comune di Assisi. Ancora una volta, quindi, il Comune è costretto a fare opera di chiarezza e trasparenza sul perché non può sborsare illegittimamente soldi pubblici": a dirlo è il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca. Che interviene con una "nota congiunta con l'assessore al Turismo del Comune di Assisi, Fabrizio Leggio".

"L'Amministrazione comunale di Assisi - si legge nella nota - ha preso atto con piacere della significativa crescita dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi e riconosce il grande lavoro portato avanti dal cda. Tuttavia, nutre forti perplessità sulla reiterata richiesta di contributo 'in conto gestione' per il piano industriale 2022-'24. La legittimità del contributo è in dubbio anche sulla scorta delle indicazioni che la Corte dei conti ha fornito al Comune di Assisi. La Corte, richiamando la corrente giurisprudenza, in sostanza, limita fortemente il potere delle amministrazioni pubbliche, segnatamente nell'impegnare risorse economiche e nell'effettuare trasferimenti straordinari già per ripianare posizioni debitorie delle società partecipate".

Sul piano politico, poi, per De Luca "il continuo richiamo al presunto mancato versamento da parte del Comune di Assisi sembra essere solamente un attacco politico all'amministrazione Proietti". "Visto che - aggiunge - ci si dimentica sistematicamente di citare il fatto che anche l'amministrazione di Perugia non ha mai versato il contributo. Probabilmente è un maldestro tentativo per sviare l'attenzione dei cittadini dalla disastrosa situazione in cui versa la sanità umbra, tangibilmente peggiorata sotto tutti gli aspetti negli ultimi cinque anni. I cittadini non sono stupidi, vivono quotidianamente il disagio di dover essere sballottati su e giù fra i pochi ospedali della regione, le interminabili code ai pronto soccorso e l'impossibilità di accedere alla diagnostica pubblica in tempi ragionevoli e difficilmente potranno essere distratti da questa cantilena".



