Agricoltori protestano con i trattori in provincia di Perugia

Nuova manifestazione di protesta in provincia di Perugia degli agricoltori che con i loro trattori sono sfilati da Bastia Umbra a Santa Maria degli Angeli, alle porte di Assisi. Poco meno un centinaio i partecipanti, secondo una stima degli organizzatori.

La manifestazione si è svolta in modo ordinato e senza creare particolari disagi alla circolazione stradale. Il tutto con la vigilanza delle forze di polizia.

La protesta è contro le politiche agricole dell'Europa e per chiedere al governo un intervento a loro sostegno.



