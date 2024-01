Bagarre in Assemblea legislativa sulla questione trasporti

Bagarre in Consiglio regionale, sul tema del trasporto pubblico locale, con i lavoratori oggi in sciopero - proclamato da Filt cgil e Faisa Cisal - che dopo una manifestazione davanti a palazzo Cesaroni, sono entrati a seguire i lavori dell'Assemblea.legislativa ed in particolare la parte del questio time dedicata alle interrogazioni presentate sul tema da Tommaso.Bori (Pd) e Vincenzo Bianconi (gruppo misto). Alle quali ha risposto l'assessore ai trasporti Enrico Melasecche.

Ad un passaggio di Melasecche, che ha parlato di sindacati "politicizzati", il segretario della Flt Cgil, Ciro Zeno, ha reagito alzando la voce durante i lavori, con la reazione dell'assessore che si è anche momentaneamente allontanato dal suo posto. Zeno è stato quindi allontanato dall'aula, su indicazione del presidente dell'Assemblea. legislativa, Marco Squarta.

Successivamente si è assistito anche a un duro botta e risposta tra Melasecche e Bori. Quest'ultimo, durante la sua replica, ha poi fra l'altro chiesto le dimissioni dell'assessore.



