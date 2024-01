Procura generale appella assoluzione per omicidio De Paoli

Il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani ha appellato l'assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, di Hudson Pinheiro Reis Duarte, accusata dell'omicidio di Samuele De Paoli. A essere impugnata è stata in particolare la sentenza emessa dal gup il 28 settembre scorso al termine del processo con il rito abbreviato, la cui motivazione è stata depositata il 18 dicembre.

Nelle oltre venti pagine dell'atto di impugnazione si ripercorre la vicenda, si evidenziano quelle che la procura generale considera le contraddizioni emerse durante l'interrogatorio dell'imputata e si confutano le conclusioni della perizia nonché le determinazioni del giudice di primo grado in ordine alla dinamica della colluttazione tra la vittima e Duarte.

Nell'appello, il procuratore generale - si legge in un suo comunicato - "confuta innanzitutto le dichiarazioni dell'imputata nella parte in cui afferma di avere soltanto allontanato e non cercato di strozzare il suo aggressore". Per il magistrato in realtà dalle risultanze mediche viene dimostrato che il decesso è avvenuto a seguito di un'azione di strozzamento.

Il procuratore generale offre inoltre una diversa ricostruzione del momento del decesso rispetto alla sentenza di primo grado. Secondo quest'ultima, il rapporto sessuale, la colluttazione e la morte del giovane sono avvenuti tutti all'interno della vettura, nella posizione di guida. Il corpo del giovane sarebbe stato trascinato dall'imputata successivamente al decesso, fuori dall'auto e gettato nel fosso.

Diversamente, secondo la ricostruzione del procuratore generale, la colluttazione, pur iniziata all'interno dell'abitacolo, è proseguita all'esterno ed il giovane è morto nel fosso. Secondo l'atto di impugnazione, la vittima voleva far scendere l'imputata dall'auto e per questo l'ha aggredita. Il pg ritiene che quest'ultima ha apposto resistenza e quando il giovane è caduto nel fosso, l'imputata, "invece di scappare, come avrebbe potuto, ha seguitato ad afferrare il collo del ragazzo e lo ha strozzato cagionandogli la morte, pur non voluta".



