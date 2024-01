Notte di gelo in Umbria, Cascia la più fredda con meno 10

Notte di ghiaccio in Umbria, quella tra domenica e lunedì: la città più fredda è stata Cascia dove si sono sfiorati i -10 gradi. Ma temperature gelide un po' ovunque, soprattutto nei fondovalle.

A Città di Castello il termometro del Centro funzionale della Protezione civile è sceso fino a -6, alle porte di Città della Pieve -6,5, a Piediluco -5, così come a Castiglione del Lago.

Tornando in Valnerina, termometro giù fino a -6,2 a Monteleone di Spoleto, -5,9 a Norcia.

Tra le tre più grandi città la più fredda è stata Foligno con -5,2, mentre a Perugia la minima di è attestata intorno allo zero, a Terni -0,6.

Sul fronte delle previsioni meteo è attesa una nuova perturbazione che potrebbe portare qualche fenomeno piovoso in Appennino. Temperature in rialzo.



