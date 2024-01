Martedì sciopero dei trasporti e presidio davanti alla Regione

Non mollano e non si rassegnano a quello che hanno definito dal primo momento "lo spezzatino" del trasporto pubblico locale in Umbria: martedì 23 gennaio lavoratrici e lavoratori del Trasporto pubblico locale umbro saranno chiamati a un nuovo in sciopero da Filt Cgil e Faisa Cisal, che hanno organizzato anche un presidio in piazza Italia a Perugia, dalle ore 9.30, di fronte a Palazzo Cesaroni, dove si svolgerà il consiglio regionale.

"Siamo alla settima azione di sciopero - spiegano in una nota i due sindacati - perché continuiamo a considerare sbagliata e dannosa la scelta della Regione della divisione in quattro lotti del trasporto pubblico locale umbro. Una decisione che mette a rischio i servizi, specie nelle zone più periferiche e svantaggiate, e soprattutto l'occupazione, in termini qualitativi e quantitativi. Continuiamo quindi a chiedere che le preoccupazioni e la voce dei lavoratori vengano ascoltate".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA