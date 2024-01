M5s, frasi sessiste quelle del sindaco di Terni Bandecchi

"Le frasi sessiste pronunciate dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, nel corso del consiglio comunale odierno sono vergognose, ma anche di inaudita gravità dal momento che provengono da una carica istituzionale durante la discussione di un atto di indirizzo contro la violenza di genere": così la deputata del Movimento 5 stelle, Emma Pavanelli, e il capogruppo regionale Thomas De Luca. "Bandecchi - aggiungono - non è nuovo a comportamenti del tutto inappropriati alla carica che ricopre, ma questa volta il limite della decenza è stato ampiamente oltrepassato, non soltanto per avere travalicato i poteri di primo cittadino, ma anche per essersi posto in contrasto con la legge, finendo per giustificare, se non addirittura per incentivare, comportamenti che ingrano condotte penalmente rilevanti, come le molestie.

Come già fatto in passato, ci attiveremo personalmente per segnalare l'accaduto alle autorità preposte al controllo sugli organi che hanno il compito di valutare se risultano integrati i presupposti per la rimozione del sindaco Bandecchi dalla carica ricoperta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA