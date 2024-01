Inaugurata la degenza di chirurgia vascolare dell'ospedale di Perugia

E' stato inaugurato, alla presenza della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il nuovo reparto di degenza di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera di Perugia diretto dal dottor Massimo Lenti.

I lavori di ristrutturazione del reparto, eseguiti sotto la direzione dell'ingegner Luca Gusella, direttore del servizio tecnico-patrimoniale dell'ospedale di Perugia, sono stati svolti nel mese di dicembre 2023, per un importo di circa 30 mila euro, e hanno riguardato - spiega una nota dell'azienda ospedaliera - il restyling delle 12 stanze di degenza e di tutte gli spazi comuni dedicati all'accettazione dei pazienti, compresi sala medicheria e studi medici. E' stata anche allestita un'area dedicata al pre-ricovero. La degenza di chirurgia vascolare è situata al sesto piano del blocco C dell'ospedale.

Ad accompagnare la presidente Tesei nella visita, il dottor Giuseppe De Filippis, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, insieme al dottor Arturo Pasqualucci, direttore sanitario e alla dottoressa Rosa Magnoni, direttore amministrativo. Presente anche il dottor Claudio Cavallini, direttore del dipartimento cardio-toraco-vascolare al quale afferisce la struttura di chirurgia vascolare, i direttori delle strutture complesse del dipartimento e gli operatori sanitari.

La presidente ha scambiato parole con tutto il personale sanitario e si è complimentata per il grande e sinergico lavoro svolto quotidianamente da tutta l'equipe medica ed infermieristica della struttura che garantisce una risposta completa e puntuale ai bisogni di salute dei cittadini umbri. Il personale infermieristico della degenza è coordinato dalla responsabile infermieristica Vincenza Pacifici.



