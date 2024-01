Impennata di cessazioni delle imprese in provincia Perugia

Impennata delle cessazioni delle imprese in provincia di Perugia, con l'Umbria che nel 2023 presenta un saldo negativo rispetto alle iscrizioni e per la prima volta dal 2009 e si piazza al penultimo posto prima del Molise. In provincia di Terni invece il saldo resta positivo. Lo riferisce la Camera di commercio dell'Umbria, in base ai dati di Movimprese, secondo la quale però il sistema imprenditoriale si rafforza a livello strutturale, con un nuovo aumento delle società di capitali.

Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, "l'andata in negativo, nel 2023, del saldo iscrizioni-cessazioni delle aziende registrate nel Registro imprese, deriva essenzialmente da un incremento delle cessazioni, che erano in calo dal 2017, con l'eccezione del 2022". "Un aumento delle cessazioni - aggiunge - concentrato in provincia di Perugia. Questo quadro fa pensare a un riassetto del tessuto imprenditoriale perugino con la chiusura di un certo numero di attività marginali, soprattutto nei settori tradizionali, come era d'altronde avvenuto in provincia di Terni nel 2022, quando le cessazioni crebbero a 1.007 dalle 893 del 2022, mentre quest'anno sono scese a 983. Questo per dire che la flessione nel 2023 di 139 imprese in Umbria, calo che non si verificava dal 2009, potrebbe essere recuperato nel 2024. E c'è da considerare che il tessuto imprenditoriale continua comunque nel suo rafforzamento a livello strutturale con una crescita dell'1,85% delle società di capitale".



