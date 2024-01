Bandecchi, se mi esiliate voglio l'Elba come Napoleone

"Se mi volete esiliare, per favore mi mandate all'Elba? Perché vorrei fare lo stesso percorso di Napoleone": il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha replicato con un video su Instagram alle polemiche legate alle sue parole in Consiglio sulla violenza di genere. "C'è stato un altro Aventino" ha aggiunto riferendosi all'abbandono dell'aula da parte delle minoranze. "Allora volevo domandare - ha detto ancora Bandecchi - vi devo portare le tende e i viveri? Se ci restate per i prossimi 12 anni questa è la democrazia che mi piace, ognuno può andare dove vuole".

"Loro vanno all'Aventino - ha affermato il sindaco - e noi facciamo le cose da fare. Così potremo andare avanti molto bene.

Alternativa popolare finalmente potrà conquistare l'Italia senza ipocrisia. Lo che voi tutti camminate a occhi bassi, avete tutto per bene, tutto a posto però cari signori sto sindaco ve lo dovete prendere così. Speriamo nell'intervento del governo, dei pompieri, del prefetto... buttiamo fuori Bandecchi".



