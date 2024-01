A Deruta assegnata la 'Certificazione Family'

"Le politiche familiari rappresentano, da sempre, una priorità per il Comune di Deruta": è quanto affermato dal sindaco, Michele Toniaccini, nel corso della cerimonia di consegna della "Certificazione Family", che si è svolta a Marsciano, lo scorso sabato. E' intervenuta anche l'assessore alle Politiche Sociali, Cristina Canuti ed era presente l'assessore al Bilancio, Francesca Marchini.

La certificazione Family - spiega una nota del Comune - giunge a completamento di un iter iniziato nel 2019 con l'adesione al Network Family in Italia, una rete che dal 2017 raggruppa le Amministrazioni comunali e le organizzazioni che intendono rafforzare nei propri territori politiche di sostegno al benessere delle famiglie residenti.

"La famiglia - ha proseguito il sindaco - è il cuore pulsante della comunità. Siamo onorati del conseguimento della certificazione che non potrà che rafforzare il percorso da noi già intrapreso, rendendo il territorio sempre più attento, sensibile e persino accogliente alle tematiche e ai bisogni delle famiglie.

Questo ci consentirà una programmazione ancora più puntuale e integrata delle politiche familiari, interventi sempre più mirati a sostegno dei progetti di vita delle famiglie, ma anche di agire e di dialogare in maniera coordinata con altri soggetti istituzionali e non, come l'associazionismo familiare e tutte le associazioni di volontariato che ricordo, svolgono un ruolo determinante sul territorio, e, in questo caso, nel sostegno alle famiglie. E' una materia ampia che presenta le sue specificità, complessità e multidimensionalità, anche in considerazione del fatto che si compone di obiettivi e azioni che agiscono su differenti livelli di governo, di ambito di intervento, di destinatari, di fonti di finanziamento e che necessitano di attività costanti e strutturate, anche attraverso modelli innovativi, per sostenere sempre di più e meglio le famiglie.

Tra gli obiettivi che abbiamo raggiunto, l'istituzione di un tavolo tecnico sulla famiglia composto da più soggetti, fra cui le associazioni del territorio".



