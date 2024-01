Sindaca Assisi, non parliamo al singolare ma di noi

Ha invitato a "parlare non al singolare ma di noi" la sindaca di Assisi Stefania Proietti, civica, intervenuta a Perugia all'iniziativa di lancio di "Patto avanti", un progetto di campo largo del centro sinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Presenti con lei i sindaci di Spoleto Andrea Sisti e Gubbio Filippo Stirati.

Il nome di Proietti è circolato già più volte in ambienti politici come possibile candidata alla presidenza della Regione nelle elezioni non ancora fissate (la legislatura terminerà in autunno e attualmente l'Umbria è governata dal centrodestra con la leghista Donatella Tesei). Tema non toccato da Proietti.

"Credo che sia questa la via giusta, non io ma noi" ha sottolineato Proietti. "Mi chiedo - ha detto ancora - a che Umbria stiamo pensando insieme. A un Umbria che ha le caratteristiche di diventare protagonista davvero, solida e sostenibile". Ha quindi ricordato di essere anche la presidente della Provincia di Perugia e si è soffermata sugli "anni straordinari" che attendono la regione. Ha ricordato il grande giubileo del 2025 "che ci vedrà protagonisti anche perché abbiamo un papa che si chiama Francesco" e gli 800 anni della morte di San Francesco.

"Sono già sette anni che ho la fortuna e il privilegio di essere sindaco di Assisi" ha ricordato Proietti. Che si è soffermata in particolare sui temi della sostenibilità, della pace e del dialogo e della natalità e della famiglia. "Concrete esperienze fatte nella nostra città dove li portiamo dal dire al fare" ha proseguito.



