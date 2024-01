Piccolotti, Patto avanti per fermare il declino dell'Umbria

E' un "Patto avanti" che è soprattutto un "passo avanti per fermare il declino dell'Umbria" secondo Elisabetta Piccolotti quello partito da Perugia. La deputata umbra di Alleanza verdi sinistra è intervenuta all'iniziativa per la presentazione del progetto di campo largo del centrosinistra.

"Stiamo preparando le coalizioni a livello territoriale e regionale perché dobbiamo dare una prospettiva alternativa all'Umbria" ha detto Piccolotti. "Il governo della presidente Tesei - ha aggiunto - sta creando di fatto un declino e abbiamo dei problemi gravi che riguardano i redditi degli umbri che sono cresciuti meno di quelli di qualsiasi altra regione italiana.

Anche i tanti sindaci di destra della regione stanno governando male". Per questo motivo, ha ribadito Piccolotti, "lanciamo la sfida sul terreno sociale, della sanità, dello sviluppo economico e ambientale per battere la destra". "Lo faremo - ha concluso - perché gli umbri sono stanchi e perché proponiamo un rinnovamento con facce nuove, proposte forti e protagonismo dei giovani. L'Umbria si sta risvegliando e parte da qua".

Un plauso alla coalizione ampia e corale del centrosinistra emersa con "Un patto avanti" è arrivato anche dal segretario nazionale del Psi Enzo Maraio. "Speriamo che Perugia diventi modello per l'intera coalizione nazionale" ha affermato. "Noi da tempo - ha aggiunto - siamo critici perché abbiamo rilevato troppo spesso l'assenza di un dialogo e di una unità di fondo tra le forze politiche che si oppongono all'attuale governo di centrodestra che pure fa di tutto per aiutarci a metterci insieme per gli errori che commette quotidianamente nel governare questo Paese. Quindi spetta a noi la responsabilità di far prevalere l'unità partendo dai territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA