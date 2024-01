Pd, da Umbria modello che può vincere e governare bene

Un modello "che può vincere e che può governare bene" è per il Pd il progetto "Un passo avanti".

"C'è sempre bisogno di unità nel campo delle opposizioni" ha affermato il deputato dem Marco Sarracino intervenendo all'iniziativa a Perugia per lanciare il campo largo del centrosinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

"La nostra presenza qui è a dimostrazione del fatto che c'è la volontà da parte delle forze di opposizione di lavorare insieme, in Umbria come in altre regioni" ha aggiunto.

"In particolare - ha precisato Sarracino - la presenza mia e di Roberto Fico del M5s è anche per portare il messaggio di un progetto che abbiamo fatto, realizzato e che sta governando bene perché noi a Napoli siamo stati i primi a lanciare una coalizione e un modello vincente con il M5s, il Pd, il terzo polo e le forze della sinistra".

"Non siamo qua per correre i 100 metri e rimanere senza fiato, siamo qua per correre una lunga maratona politica elettorale che parte dalle amministrative arriva alle europee per finire poi con le regionali, con l'obiettivo di combattere questa destra che ha così fatto tanto male all'Umbria in così poco tempo" ha detto il segretario regionale Pd, Tommaso Bori.

"Oggi tagliamo i nastri di partenza ma non il traguardo - ha aggiunto - perché siamo aperti ad accogliere tutte le persone che vogliono combattere contro la destra su proposte e ideali condivisi. Al centro c'è l'idea di avere volti nuovi, idee nuove ed energie nuove e una proposta unitaria per riuscire ad essere credibili verso gli elettori".



