La progettazione degli ospedali a centro convegno a Perugia

Ripensare la progettazione sia dei processi organizzativi sia degli spazi fisici degli ospedali è il tema di un convegno che si svolgerà sabato 27 gennaio nella sala della Fondazione Sant'Anna di Perugia.

Gli organizzatori spiegano che si tratta di uno dei primi incontri tra dirigenti e operatori sanitari del post pandemia.

Ripensare la progettazione serve - è detto ancora in una nota - a rafforzare una convinzione, già in parte diffusa, in merito alla necessità di cambiare ed adeguare tali strutture con nuovi modelli ed affrontare nuove sfide anche alla luce delle innovazioni digitali. "Riflettendo sulla esperienza di questi anni di pandemia e anche nella prospettiva di endemizzazione della stessa o di non auspicabili, ma possibili, nuove pandemie, dobbiamo capire cosa è successo nei sistemi sanitari e nelle aziende sanitarie, cosa è successo nei territori e come possiamo non commettere più gli errori compiuti ed evitabili di fronte a una maxi emergenza sconosciuta e planetaria" anticipa Maurizio del Pinto cardiologo del Santa Maria della Misericordia promotore del convegno al quale hanno già dato la loro adesione 150 esperti . "Dobbiamo comprendere - aggiunge - che non possiamo investire solo sulla prevenzione (vaccini e sistemi di protezione individuali e collettivi), ma anche su organizzazione e tipologia delle cure, come sta in parte già avvenendo e dovremmo velocemente imparare a gestire progetti di cambiamento con un uso bilanciato di tecniche diverse, avere project manager capaci e con varie competenze in grado di gestire le turbolenze che l'implementazione dei progetti generano nelle organizzazioni e, cosa veramente innovativa, dovremmo creare una rete attiva di comunicazione e di condivisione con gli utenti finali sugli obiettivi intermedi e quelli a lungo termine ricercati e raggiunti".



