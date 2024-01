Fico, in Umbria un laboratorio politico fondamentale

"Inauguriamo in Umbria un laboratorio fondamentale e importante frutto di un percorso che tutti i livelli territoriali hanno fatto con dei programmi all'avanguardia che spero contrastino definitivamente questa Giunta regionale di destra che ha fatto così male a questa regione": lo ha detto l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, M5s, parlando con la stampa a Perugia in occasione della sua partecipazione all'iniziativa "Un patto avanti". "Da qui parte la sfida alla Regione - ha detto - ma anche un messaggio importante di unità che afferma l'importanza della sanità pubblica, della transizione ecologica di un piano rifiuti all'avanguardia".

"Al centro di tutto c'è il programma e poi arriveranno le persone e i candidati che riusciranno a portarlo avanti politicamente" ha sottolineato ancora Fico. "C'è soprattutto bisogno di unità programmatica - ha aggiunto - e l'iniziativa di oggi lo dimostra. In questi anni la giunta regionale non ha rafforzato la sanità pubblica, le persone si lamentano e le liste di attesa sono ancora inaccettabili".

Anche per il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, "è stato importante avviare una fase nuova anche al nostro interno come M5s con dei punti discussi in tutti i gruppi territoriali". "Questo ci ha consentito - ha proseguito - di contribuire a livello contenutistico ai temi che sono all'interno di questo programma di coalizione. Ogni forza politica ha fatto questo percorso in maniera autonoma e diversa.

Ma chiaramente - ha concluso De Luca - questo è un modello da contrapporre a chi pensa che la ricandidatura della presidente Tesei la debbano decidere su un tavolo nazionale, perché noi invece noi partiamo dal basso attraverso un confronto".



