FdI ribadisce l'appoggio alla sindaca di Orvieto Tardani

Non è in discussione l'appoggio di Fratelli d'Italia a Roberta Tardani, sindaca uscente di Orvieto e ricandidata. "È in corso un gioco a forzare il posizionamento di FdI fuori dal suo perimetro naturale che è quello del centrodestra" commenta le ultime notizie di stampa sulle prossime elezioni amministrative di Orvieto Alberto Rini coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia, d'intesa con quello regionale Emanuele Prisco. "La posizione di Fratelli d'Italia, ovunque in Umbria - aggiunge in un comunicato -, è e sarà, quella di essere la colonna portante del centrodestra, a supporto dei candidati, che anche partendo dal loro civismo, hanno scelto in maniera inequivocabile da che parte stare.

Fratelli d'Italia è una e appoggerà con determinazione Roberta Tardani, mettendo in campo le migliori risorse al suo fianco."



