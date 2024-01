L'assessore regionale dell'Umbria Paola Agabiti ("Tesei Presidente per l'Umbria") ha aderito a Fratelli d'Italia. Lo comunica in una nota il coordinatore regionale di FdI Umbria Emanuele Prisco, d'intesa con il responsabile nazionale dell'organizzazione Giovanni Donzelli e a quello delle adesioni Arianna Meloni.

"Benvenuta in Fratelli d'Italia - è detto in una nota - all'assessore regionale Paola Agabiti, che ha aderito al partito".



