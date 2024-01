Diagnostica per immagini, focus Insieme Umbria contro il cancro

La diagnostica per immagini al centro della terza tavola rotonda organizzata dalla rete di associazioni Insieme Umbria contro il cancro. L'evento, che si è tenuto al Barton Park a Perugia, chiude la progettualità prevista per il 2023, con l'obiettivo di approfondire attraverso il contributo di opinione dei professionisti le prospettive e le criticità del percorso di cura del malato oncologico.

Insieme Umbria contro il cancro - spiega una sua nota - "insiste per la piena attuazione della Rete oncologica regionale e la sua funzionalità per la presa in carico del paziente oncologico e oncoematologico all'interno delle quattro strutture di accoglienza presenti in Umbria". "Esprimiamo ancora una volta senza imbarazzo alcuno - afferma la referente Cristina Gugnoni - una forte preoccupazione per la disattesa applicazione in questi anni del Dm 70 in merito alla Rete oncologica regionale, ritenendola l'unico strumento in grado di aiutare il difficile percorso dei malati oncologici alla luce anche della recente riforma sanitaria messa in atto dal governo della nostra regione. Insieme Umbria contro il cancro si rende disponibile a lavorare sin da subito alla piena realizzazione della Rete oncologica regionale a patto che ciò avvenga anche nella fase della costruzione del percorso. Insieme è nata per questo e risponde solo agli associati e ai pazienti dalle associazioni che ne fanno parte".

Le 14 associazioni che compongono Insieme Umbria contro il cancro sono: Aucc, Punto Rosa 2.0 Donne Tumore al seno e dintorni, Airc, Donne Insieme, Aronc, Fondazione Avanti Tutta, Avis Perugia, La Lumaca, Aelc, Associazione Giacomo Sintini, Afas, Persefone cure palliative, Prenditi cura di te e Vivo a colori.



