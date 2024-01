Vannacci, critiche omosessuali? nessuna contrapposizione

"Non ho mai espresso nella maniera più assoluta una contrapposizione con coloro che non si riconoscono nell'eterosessualità": Roberto Vannacci ha risposto così a una domanda dell'ANSA dopo che l'associazione Omphalos, impegnata in difesa della comunità omosessuale, ha chiesto al Comune di Perugia, alla Regione e alle forze politiche di "condannare fermamente le idee omofobe, razziste e sessiste contenute nel libro" del generale, Il mondo al contrario, presentato questa sera nel capoluogo umbro. "Nel libro dico che l'ostentazione di qualsiasi fenomeno non è una cosa che faccia piacere a molte persone e comunque laddove ci fosse ostentazione ci deve essere anche l'accettazione della critica, mi sembra normale" ha aggiunto.

"Tutte le minoranze devono essere rispettate - ha affermato ancora Vannacci - ma forse diventano ingombranti quando cercano di prevaricare quello che è invece il sentimento comune della maggioranza. Non mi riferisco specificamente agli omosessuali o al mondo non eterosessuale ma a tutte le minoranze che vengono analizzate secondo lo stesso paradigma in vari capitoli del libro. Ho amici omosessuali, non ho nulla contro l'omosessualità che, come spiego nel volume, è un fenomeno sempre esistito, dall'antichità ai giorni nostri e fintanto che è rimasto nel dominio delle predilezioni e dei gusti non ha mai suscitato alcuna considerazione problematica. Perché - ha concluso Vannacci - proprio come un gusto o una predilezione, ci insegnavano i latini, non può essere criticato".



