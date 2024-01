Vannacci, candidatura? sto ancora valutando la decisione

Si riserva ancora "di valutare" un'eventuale candidatura alle elezioni europee il generale Roberto Vannacci. Lo ha detto a Perugia rispondendo all'ANSA a margine della presentazione del suo libro "Il mondo al contrario".

"Non è che aumentando il numero delle domande la risposta cambia" ha sottolineato Vannacci. "Ringrazio chi ha fatto le proposte - ha aggiunto - perché vuol dire riconosce in me capacità e meriti. E poi mi riservo di valutare in base a molti criteri, professionali, familiari. Quando scioglierò la riserva sarò il primo a dirlo e a dire avete di fronte l'originale, non vi fidate delle imitazioni che invece millantano di conoscere quali saranno le mie decisioni future".



