Saranno rimodulati alcuni servizi sanitari in Altotevere

Al via da sabato 20 gennaio gli interventi di implementazione e di riorganizzazione di alcuni servizi territoriali di Umbertide afferenti all'Usl Umbria 1.

I primi riguarderanno la chiusura della Residenza sanitaria assistenziale, situata al secondo piano dell'ospedale di Umbertide e che, con i suoi dieci posti letto, ha garantito negli ultimi due anni l'assistenza residenziale intermedia a tutta la popolazione degli otto comuni dell'Alto Tevere.

Contestualmente, da lunedì 22 gennaio, aprirà il nuovo ospedale di comunità di Città di Castello, che avrà come collocazione il terzo piano del locale nosocomio e che, con 16 posti letto dedicati all'Rsa, garantirà l'assistenza per lo stesso bacino di utenti. La rimodulazione del servizio è dovuta ai lavori di restyling che partiranno a breve alla Rsa di Umbertide e che prevedono l'aumento di ulteriori dieci posti letto.

Da martedì 23 gennaio, inoltre, è in programma il trasferimento della sede della continuità assistenziale (ex guardia medica) dal piano terra dell'ospedale di Umbertide al piano terra del Centro di salute del distretto Alto Tevere, situato in largo Cimabue.

Da martedì 30 gennaio, infine, è previsto lo spostamento del punto prelievi dal piano terra dell'ospedale (situato vicino al Laboratorio Analisi) sempre al Centro di salute di Umbertide.





