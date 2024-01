Raddoppiano i militari impegnati in 'Strade sicure' in Umbria

"Raddoppia in Umbria il numero dei militari impegnati nell'operazione Strade sicure, che passano da 15 a 30. Grazie all'eccezionale stanziamento di 190 milioni in Legge di Bilancio da parte del governo, finalizzato all'incremento del personale impegnato nel controllo del territorio, in provincia di Perugia arriverà infatti nei prossimi giorni, su disposizione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, un contingente di 15 militari che andrà ad aggiungersi ai 15 già operativi, impegnati in servizi presso gli obiettivi sensibili": lo rende noto il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco, coordinatore regionale di FdI.

"In tutta Italia - ricorda Prisco - sono 6.000 i militari impegnati a coadiuvare le forze dell'ordine nell'ambito della sicurezza, con ulteriori 800 uomini destinati esclusivamente al controllo degli scali ferroviari più importanti. Si tratta di un ulteriore traguardo raggiunto nella provincia di Perugia, un traguardo che risponde alla crescente richiesta di maggiore sicurezza dei cittadini e che rientra nel disegno del governo Meloni".



