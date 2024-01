"Grazie al lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, le città della nostra regione saranno ancora più sicure. In arrivo a Perugia 15 militari in più rispetto allo scorso anno, che saranno impiegati per presidiare il territorio e rafforzare le misure a tutela della legalità. Un impegno concreto della Lega. La sicurezza è sempre stata e sarà sempre la nostra priorità". Così il segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti.



