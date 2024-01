Chiedono aiuto per l'auto in panne, ma uno aveva la droga

Restano fermi sull'A1 con l'auto in panne e chiedono aiuto alla polizia, che trova uno di loro in possesso di droga. E' successo a tre giovani, vicino al casello di Orvieto.

Al loro arrivo gli agenti della Stradale hanno ritenuto sospetto l'atteggiamento dei tre e hanno svolto alcuni accertamenti dai quali è emerso che due di loro erano noti alle forze di polizia per possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, uno dei tre giovani, trentenne, è stato trovato in possesso di i cinque grammi di marijuana, nascosti negli slip.

La droga, ritenuta detenuta per uso personale, è stata sequestrata.

La successiva perquisizione nell'abitazione del trentenne, dove abita con i genitori, ha permesso agli agenti di trovare altri due grammi della stessa sostanza nascosta in un vaso.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura che adotterà - spiega la questura - misure che potranno consistere nella sospensione della sua patente di guida fino ad un massimo di tre anni, la sospensione dei documenti validi per l'espatrio e il porto d'armi fino ad un anno. La Motorizzazione potrà, anche a distanza di anni, richiedere visite mediche od esami specifici per il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica.

Anche il questore potrà adottare misure di sicurezza per la durata massima di due anni quali l'obbligo di presentazione alla polizia, di rientrare o non uscire dalla propria abitazione se non in determinati orari, o divieto di frequentare locali pubblici.



