A padre Fortunato gli auguri della Fondazione PerugiAssisi

"E' con grande gioia e soddisfazione che ho accolto la decisione di Papa Francesco di nominare padre Enzo Fortunato coordinatore della Giornata mondiale dei bambini e direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro": lo afferma in una sua nota il presidente della Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, Flavio Lotti.

"Padre Enzo Fortunato - prosegue Lotti - noto per il suo impegno instancabile per la diffusione della cultura e del messaggio di San Francesco e l'organizzazione di significativi eventi di rilevanza nazionale e internazionale, assume così la responsabilità della comunicazione presso uno dei luoghi di culto più preziosi al mondo. Ringrazio Papa Francesco per la decisione e auguriamo a padre Enzo Fortunato ogni bene nel suo nuovo incarico. Siamo certi che, in sintonia con gli insegnamenti di Papa Francesco, sarà una comunicazione di pace, per la pace. Il mondo ne ha un grande urgente bisogno".



