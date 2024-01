Quasi 52 mila selezionati dall'esercito in centro Foligno

Sono stati poco meno di 52 mila i candidati selezionati nel 2023 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito che ha sede nella caserma "Gonzaga" di Foligno. Ad illustrare l'attività è stato, oggi, il generale di brigata Giorgio Guariglia, comandante della struttura.

Dopo il crollo, in termini di numeri, registrato negli anni dell'emergenza Covid, la caserma "Gonzaga" è tornata ai livelli pre-pandemia, anche se nell'anno appena concluso si è avuta una leggera flessione di candidati a causa della mancanza di bandi e concorsi pubblici. Il generale Guariglia ha ricordato che il reclutamento avviene in base alle uscite dalla pianta organica.

Entrando nello specifico delle selezioni, spicca il dato per accedere all'Accademia militare: per occupare uno dei 149 posti a disposizione sono state presentate 4.469 domande. Per gli 8.500 posti di volontari in ferma iniziale le domande sono state 17.954.

Il comandante ha anche evidenziato "l'informatizzazione con cui avviene la selezione per garantire la massima imparzialità".

Tra le attività svolte si è posto l'accento sull'ospitare, presso i locali della caserma, alcune classi delle scuole elementari e il supporto alla sanità pubblica per la vaccinazione anti Covid.

"I candidati che si presentano alle selezioni - ha spiegato il generale - sono sempre ben motivati nella vocazione verso il mondo militare, anche se rispetto a un decennio fa vediamo un'evoluzione dei giovani che arrivano qui".



