Paparelli, non ci sarà alcuno nuovo ospedale a Terni

Per il consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli "a seguito della recente visita fatta dalla presidente della Regione, Donatella Tesei al Santa Maria di Terni, oltre che in base a quanto, essa stessa, ha scritto sulle sue pagine social, par di capire con tutta evidenza, che non ci sarà alcun nuovo ospedale nella città di Terni, contrariamente ai proclami evidentemente elettorali". "Si legge infatti a chiare note - aggiunge - che nella testa della Giunta regionale si palesa un 'progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'attuale ospedale di Terni', altro che nuovo e moderno ospedale".

"Una ristrutturazione ed un ampiamento dell'attuale struttura - sostiene Paparelli in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni - non danno vita, come promesso, ad un nuovo ospedale tecnologicamente e strutturalmente all'altezza della sfida di una sanità pubblica competitiva. Poi ha aggiunto: 'ho voluto focalizzarmi stamattina sulla nuova viabilità, parcheggi e valutazioni delle aree valorizzate, di demolizione e di nuova edificazione', ha scritto la presidente Tesei. Sulla base di queste affermazioni, i cittadini di Terni si dovranno dunque rassegnare perché, invece di avere un nuovo ospedale, più moderno ed efficiente, collocato come meriterebbe nei pressi delle grandi vie di comunicazione, si dovranno accontentare, se passasse questa idea, di un'operazione di restyling che finirà col costare probabilmente quasi come un ospedale davvero nuovo, ma legato alle rigidità che la attuale struttura presenta".

"Ritengo pertanto la proposta assolutamente inadeguata - osserva Paparelli - che comporterà, a caro prezzo, una manutenzione costante della vecchia struttura per poi andare ad aggiungerci un albergo di degenza nello spiazzale dell'eliporto, senza contare i gravi disagi che si arrecheranno ai pazienti per gli inevitabili trasferimenti dalle degenze ai servizi".



