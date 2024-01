Indagini della polizia su due rapine compiute a Perugia nella serata di mercoledì, nella zona di via Settevalli e nel quartiere di Ferro di Cavallo. La prima nei pressi di un centro commerciale e la seconda ai danni di un bar. Per entrambe in corso gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Nella zona via Settevalli, gli operatori hanno constatato - riferisce la Questura - che una donna, mentre si dirigeva verso la propria auto posteggiata all'interno del parcheggio sotterraneo del centro commerciale, è stata rapinata della borsa (con all'interno 200 euro e un telefono cellulare) da un uomo, armato di una pistola, che si è poi fuggito a bordo di una vettura insieme ad un complice.

Nel secondo caso, gli agenti hanno appreso che due uomini, di cui uno armato di pistola, dopo aver minacciato la barista, rimasta incolume, si sono appropriati di oltre mille euro che erano nel cassetto del registratore di cassa, per poi darsi a repentina fuga. Sul posto è intervenuto il personale del gabinetto provinciale della polizia scientifica di Perugia.





