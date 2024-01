Hromis, per Perugia candidato sindaco riconoscibile

Il candidato a sindaco di Perugia del centro sinistra in vista delle prossime elezioni amministrative "deve essere di campo progressista e riformista, riconoscibile, con un curriculum e delle competenze che la città riconosca, che in questi anni abbia fatto delle proposte, sia stato protagonista e, in particolare, non deve essere un nome imposto da veti e diktat romani, soprattutto per quanto riguarda quelle che possono essere delle compensazioni tra candidature di città di provincia o guardando alle liste regionali". È questa la posizione del consigliere comunale del Pd, Marko Hromis, uno dei protagonisti di quelli che sono stati ribattezzati come i circoli "ribelli", che ha incontrato i giornalisti per esprimere "preoccupazione" per i ritardi da parte del suo partito nella scelta del prossimo candidato o candidata alla guida del capoluogo umbro mentre il "centro destra ha già in campo una candidatura".

Hromis dice "no" anche a "nomi imposti da aree politico culturali che afferiscono al centro destra e che comunque in questi anni hanno sostenuto il governo Romizi", sostenendo di aver voluto l'incontro di oggi anche per "dare una scossa, una accelerazione". "Secondo noi le primarie - ha detto il consigliere del Pd - sarebbero state lo strumento migliore perché avrebbero dato ai perugini la prima e l'ultima parola: l'ultima parola il 9 giugno, la prima parola nel momento in cui si va a decidere il candidato. Questo, però, a seguito di un percorso riconoscibile e serio e non un referendum tra nomi. Ci rendiamo conto che la classe dirigente del Pd e la coalizione di centrosinistra, non ha accettato questa proposta e oggi il tempo scorre e vogliamo lanciare una provocazione di responsabilità: cerchiamo di fare un passo in avanti, vediamo se c'è la possibilità di far convergere più forze politiche in questo campo di centro sinistra su dei temi connotativi". Per Hromis il Pd perugino, a meno di 150 giorni dalle prossime amministrative, ha la "necessità di individuare un campo tematico, ma soprattutto di capire quale può essere l'identikit di un candidato o di una candidata".



